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В мире     09.04.2018 17:47

Путин и Меркель обсудили ситуации на юго-востоке Украины, в Сирии, а также «Северный поток – 2»

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Теги:  Владими Путин  Ангела Меркель 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин к телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуации на юго-востоке Украины, в Сирии, а также «Северный поток – 2».

Как сообщается на сайте Кремля, «обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учётом безальтернативности минского Комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса».

Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили вопрос обмена заложников и незаконное удерживание лиц на основе принципа «всех на всех».

Что касается ситуации в Сирии, с российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на счет использования химического оружие.

Путин и Меркель также подтвердили позиции России и Германии «в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – «Северного потока – 2».

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Теги: 
Владими Путин  Ангела Меркель 

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