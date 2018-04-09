Путин и Меркель обсудили ситуации на юго-востоке Украины, в Сирии, а также «Северный поток – 2»

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин к телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуации на юго-востоке Украины, в Сирии, а также «Северный поток – 2».



Как сообщается на сайте Кремля, «обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учётом безальтернативности минского Комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса».



Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.



Кроме того, Путин и Меркель обсудили вопрос обмена заложников и незаконное удерживание лиц на основе принципа «всех на всех».



Что касается ситуации в Сирии, с российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на счет использования химического оружие.



Путин и Меркель также подтвердили позиции России и Германии «в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – «Северного потока – 2».