14 июня — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
сегодня провели уже третий телефонный разговор
за последний месяц и пятый с начала года. Одной из главных тем стало обострение между Израилем и Ираном. Также речь шла о двусторонних отношениях, об Украине. Путин поздравил Трампа с днем рождения - американскому лидеру сегодня исполнилось 79 лет. Предыдущие телефонные разговоры состоялись 19 мая и 4 июня- вскоре после раундов прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 14 июня подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», - сказал представитель Кремля.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Также, по словам Ушакова, Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь отметили братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны.
В субботу, 14 июня, в Вашингтоне вдоль авеню Конституции состоится грандиозный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США. Также празднование включает в себя Фестиваль дня рождения армии на Национальной аллее, и впечатляющий фейерверк.
250-летие армии США, совпадает с 79-м днем рождения президента Дональда Трампа.