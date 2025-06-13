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В мире     14.06.2025 19:26

Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Теги:  Трамп  день рождения  Путин  телефонный разговор  Украина  переговоры  Иран  Израиль 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня провели уже третий телефонный разговор за последний месяц и пятый с начала года. Одной из главных тем стало обострение между Израилем и Ираном. Также речь шла о двусторонних отношениях, об Украине. Путин поздравил Трампа с днем рождения - американскому лидеру сегодня исполнилось 79 лет. Предыдущие телефонные разговоры состоялись 19 мая и 4 июня- вскоре после раундов прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 14 июня подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», - сказал представитель Кремля.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Также, по словам Ушакова, Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь отметили братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны.

В субботу, 14 июня, в Вашингтоне вдоль авеню Конституции состоится грандиозный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США. Также празднование включает в себя Фестиваль дня рождения армии на Национальной аллее, и впечатляющий фейерверк.

250-летие армии США, совпадает с 79-м днем рождения президента Дональда Трампа.

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Теги: 
Трамп  день рождения  Путин  телефонный разговор  Украина  переговоры  Иран  Израиль 

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