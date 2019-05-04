4 мая. Mossovetinfo.ru – Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вечером 3 мая телефонный разговор, который состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Главы государств обсудили и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество.



Кроме того, Путин проинформировал Трампа об основных итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Путин подчеркнул, что что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею



Президенты двух стран также затронули в своем разговоре тему Украины. Путин отметил, что новому руководству Украины нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей.



Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Венесуэле.