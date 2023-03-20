В мире 20.03.2023, 04:48 Статья Владимира Путина в «Жэньминь Жибао»

20 марта, Mossovetinfo.ru - В преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ на страницах «Жэньминь Жибао» опубликована авторская статья Президента России Владимира Путина под з...

В мире 20.03.2023, 04:12 Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал авторскую статью в российских СМИ

20 марта, Mossovetinfo.ru - В преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ на страницах "Российской газеты" и веб-сайте РИА Новости была опубликована его авторская статья под ...