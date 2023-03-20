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В мире     21.03.2023 23:35

Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

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Теги:  Путин  Си Цзиньпин  переговоры  заявление  Кремль 

21 марта, Mossovetinfo.ru - По итогам российско-китайских переговоров Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделали 21 марта заявления для средств массовой информации, затронув все аспекты переговоров, подписанные 21 марта два программных совместных заявления.

Полный текст совместного заявления для СМИ Владимира Путина и Си Цзиньпина опубликован на сайте Кремля.

По вопросу ситуацию вокруг Украины в ходе совместного заявления для СМИ было сказано:

В.Путин:
- " Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Более того, только что мне сообщили: в то время пока мы с Председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, – а Председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз, – стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обеднённым ураном.
Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца – уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если всё это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
Подчеркну при этом, что Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, её Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН".

Си Цзиньпин (как переведено):
- "Было констатировано, что Китай и Россия как постоянные члены Совбеза ООН будут и дальше вместе с международным сообществом решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН.
Будем укреплять сотрудничество в рамках многосторонних структур, включая ШОС, БРИКС, «большую двадцатку», продвигать подлинную многосторонность и способствовать восстановлению мировой экономики в постпандемийный период, наращивать конструктивную силу в формировании многополярного мира и совершенствовании системы глобального управления, вносить больший вклад в дело глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности и бесперебойности производственно-поставочных цепочек, прилагать совместные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества.
В прошлом месяце в Китае опубликована позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твёрдо стоим на верной стороне истории".

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Теги: 
Путин  Си Цзиньпин  переговоры  заявление  Кремль 

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