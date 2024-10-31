5 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидеры стран СНГ по традиции соберутся в конце декабря, а в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС
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«Конечно, рад видеть здесь послов Белоруссии, Киргизии, Армении и Азербайджана. Эти государства являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России. С их лидерами мы встречались совсем недавно в октябре в Москве в ходе саммита СНГ. Еще по традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу. А в 2025 году совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вклад в достижение которой внесли народы всех государств Содружества»,— приводятся в сообщении слова В.Путина сказанные на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.
Также президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле подчеркнул, что Россия в своей внешней политике придерживается конструктивного курса, который учитывает и ее интересы, и мировые тенденции.
«Россия активно участвует в международной жизни, проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития», - рассказал президент РФ. Глава государства привел в качестве примера прошедший в Казани саммит БРИКС. «Он стал кульминацией российского председательства и заметным событием в мировом политическом календаре»,— сказал Путин.
Также президент России во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами отметил, что курс на эскалацию конфликта на Украине связан с желанием нанести стратегическое поражение России. «Взятый рядом западных государств, по сути, враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея ввиду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочен», — сказал Путин. «Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», —сказал он.