5 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидеры стран СНГ по традиции соберутся в конце д...

2 ноября — Mossovetinfo.ru — 14 человек погибли после обрушения над входом в ж/д вокзал Нови-Саде бетонного козырька. ...