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В мире     05.11.2024 14:24

Путин: лидеры стран СНГ по традиции встретятся в конце декабря

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Теги:  Путин  Россия  послы  верительные грамоты  СНГ  мир  внешняя политика  безопасность  история  БРИКС 

5 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидеры стран СНГ по традиции соберутся в конце декабря, а в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

«Конечно, рад видеть здесь послов Белоруссии, Киргизии, Армении и Азербайджана. Эти государства являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России. С их лидерами мы встречались совсем недавно в октябре в Москве в ходе саммита СНГ. Еще по традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу. А в 2025 году совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вклад в достижение которой внесли народы всех государств Содружества»,— приводятся в сообщении слова В.Путина сказанные на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Также президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле подчеркнул, что Россия в своей внешней политике придерживается конструктивного курса, который учитывает и ее интересы, и мировые тенденции.

«Россия активно участвует в международной жизни, проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития», - рассказал президент РФ. Глава государства привел в качестве примера прошедший в Казани саммит БРИКС. «Он стал кульминацией российского председательства и заметным событием в мировом политическом календаре»,— сказал Путин.

Также президент России во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами отметил, что курс на эскалацию конфликта на Украине связан с желанием нанести стратегическое поражение России. «Взятый рядом западных государств, по сути, враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея ввиду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочен», — сказал Путин. «Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», —сказал он.

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Теги: 
Путин  Россия  послы  верительные грамоты  СНГ  мир  внешняя политика  безопасность  история  БРИКС 

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