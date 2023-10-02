5 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 5 октября выступил в Сочи на юбилейном, двадцатом, ежег...

4 октября — Mossovetinfo.ru — Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Макка...

2 октября — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 1 октября, за две недели до парламентских выборов в Польше, в центре Варш...