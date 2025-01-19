 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     20.01.2025 18:51

Путин: мы приветствуем заявления, желания, настрой Трампа восстановить прямые контакты с Россией

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  Россия  Трамп  должность  вступление в должность  заявления  отношения  Украина  СВО 

20 января — Mossovetinfo.ru — Путин и Совет Безопасности России поздравили избранного Президента США со вступлением в должность и приветствуют заявления, желания, настрой Трампа восстановить прямые контакты с Россией. Об этом Президент России сказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, проведенном в режиме видеоконференции. На совещании рассмотрены некоторые моменты, связанные с чувствительными для нас регионами, с развитием ситуации в этих регионах, сообщает пресс-служба Президента России.

Россия также открыты для диалога с новой Администрацией США по украинскому конфликту, отметил Путин.

В распространённом пресс - службой Президента России фрагменте стенограммы совещания также говорится:

«… сегодня в Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го Президента США. Очевидно, что предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелёгким: на него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах.

И мы видим заявления вновь избранного Президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей Администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного Президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность.

Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией, говорил уже об этом неоднократно. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности.

Мы также открыты для диалога с новой Администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  Россия  Трамп  должность  вступление в должность  заявления  отношения  Украина  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:51 В мире Путин: мы приветствуем заявления, желания, настрой Трампа восстановить прямые контакты с Россией

10:48 Происшествия Обращение о незаконном присвоении общей дороги и коммуникаций в поселке в Подмосковье СК взял на контроль

06:48 В мире Трамп пообещал положить конец "упадку Америки", отменить все «глупые» указы Байдена

18:29 В мире Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа, переданы МККК

10:49 Мнения Администрация Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям - Лавров

Актуальные материалы

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru