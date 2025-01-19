Путин: мы приветствуем заявления, желания, настрой Трампа восстановить прямые контакты с Россией

20 января — Mossovetinfo.ru — Путин и Совет Безопасности России поздравили избранного Президента США со вступлением в должность и приветствуют заявления, желания, настрой Трампа восстановить прямые контакты с Россией. Об этом Президент России сказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, проведенном в режиме видеоконференции. На совещании рассмотрены некоторые моменты, связанные с чувствительными для нас регионами, с развитием ситуации в этих регионах, сообщает пресс-служба Президента России.



Россия также открыты для диалога с новой Администрацией США по украинскому конфликту, отметил Путин.



В распространённом пресс - службой Президента России фрагменте стенограммы совещания также говорится:



«… сегодня в Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го Президента США. Очевидно, что предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелёгким: на него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах.



И мы видим заявления вновь избранного Президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей Администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного Президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность.



Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией, говорил уже об этом неоднократно. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности.



Мы также открыты для диалога с новой Администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции».