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В мире     30.09.2022 15:54

Путин: Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров

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Теги:  Путин  Кремль  выступление 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда, сказал в Кремле Президент России Владимир Путин и призвал киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Выступление Путина на церемония подписания договоров о вступлении в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей транслируется на федеральных телеканалах России.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент. «Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.

«Мы обязательно отстроим разрушенные города и поселки, школы, музеи, заводы. Восстановим всю инфраструктуру», — сказал Президент России.

Путин подробно остановился на критике неоколониальной несправедливой модели мирового правопорядка, отметив, что эта модель обречена.

«Начавшийся слом западной гегемонии необратим», - подчеркнул Путин.

Путин завершил свое выступление словами: «За нами - Правда! За нами - Россия!».

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Теги: 
Путин  Кремль  выступление 

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