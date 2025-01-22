Другие материалы
-
В мире
24.01.2025, 19:38
Путин полагает что встреча с Трампом позволит лучше решить вопросы России и США
24 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сказал, что по всем тем направлениям, которые представ...
-
В мире
24.01.2025, 09:09
Трамп заявил о намерении наладить отношения с Китаем
24 января — Mossovetinfo.ru — США намерены «установить хорошие отношения с Китаем и поладить с ним». Об этом заявил в ...
-
В мире
22.01.2025, 22:13
Трамп усилил давление на Россию, чтобы она договорилась о прекращении СВО на Украине
22 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп усилил давление на Россию, чтобы она договорилась о прекращени...