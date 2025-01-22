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В мире     24.01.2025 19:38

Путин полагает что встреча с Трампом позволит лучше решить вопросы России и США

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Теги:  Путин  Трамп  Россия  США  встреча  уважение  реалии 

24 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сказал, что по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России президентам двух стран лучше встретиться и опираясь на реалии сегодняшнего дня спокойно поговорить. Об этом Путин сообщил отвечая на вопрос корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Полная стенограмма вопроса и ответа на вопрос размещена на сайте Президента России.

«Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но повторяю, Это прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации», — сказал российский лидер Зарубину, предварительно объяснив почему это может иметь позитивное значение и для США.

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Отвечая Зарубину Путин затронул ряд вопросов, которые, имеют важное значение при разрешении имеющихся конфликтов, реализации предлагаемых решения.

Также отвечая Зарубину Путин согласился со словами Трампа о том, что боевые действия на Украине в 2022-м не начались бы, если бы США возглавлял не Байден, а Трамп, если бы у него не «украли победу» на выборах в 2020-м.

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Теги: 
Путин  Трамп  Россия  США  встреча  уважение  реалии 

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