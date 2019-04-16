16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу в связи с пожаром, который частично разрушил один из символов французской столицы – собор Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба Кремля.
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Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером, 15 апреля. Потушить возгорание удалось только к утру 16 апреля. Основные несущие конструкции собора удалось сохранить, однако в результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.
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