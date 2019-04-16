16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу в связи с пожаром, который частично разрушил один из символов французской столицы – собор Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба Кремля.



Путин предложил Франции помощь в восстановлении собора, Россия готова направить во Францию лучших специалистов.



Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером, 15 апреля. Потушить возгорание удалось только к утру 16 апреля. Основные несущие конструкции собора удалось сохранить, однако в результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.