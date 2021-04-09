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В мире     09.04.2021 18:27

Путин провел телефонный разговор с Президентом Турции

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Теги:  Путин  Эрдоган  разговор 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - 9 апреля 2021 года России сообщила, что Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В мообщении о телефонном разговоре первой из обсуждаемых тем названа тема "борьбы с распространением коронавирусной инфекции".
"Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V»", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также "Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями" в том числе, для "обеспечения безопасности иностранных туристов", "в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию".

В ходе разговора произошел обмен мнениями по ряду актуальных международных тем:
- была рассмотрения ситуации в Ливии и "подтверждён обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны";
- при обсуждении положения дел в Сирии акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров;
-  отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности в провинции Идлиб, в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 года и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 года;
- Владимир Путин, по просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана, изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. "Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года";
- в ходе обсуждения проблематики урегулирования в Нагорном Карабахе, Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки. "Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе".

Также со стороны президента России "в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала", - акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года".

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Теги: 
Путин  Эрдоган  разговор 

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