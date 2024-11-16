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В мире     24.11.2024 16:57

Путин провел телефонный разговор с президентом Турции - Кремль

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Теги:  Путин  Эрдоган  Россия  Турция  сотрудничество  разговор 

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин 24 ноября обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом повышение эффективности двустороннего торгово-экономического сотрудничества, затронут также ряд международных тем, сообщается на сайте Кремля.

«В продолжение беседы Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», - сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронут также ряд международных тем», отмечается в сообщении.

На фото (источник – сайт Кремля, октябрь 2024) – Владимир Путин в Казани с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом российско-турецких переговоров


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Теги: 
Путин  Эрдоган  Россия  Турция  сотрудничество  разговор 

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