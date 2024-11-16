Путин провел телефонный разговор с президентом Турции - Кремль

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин 24 ноября обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом повышение эффективности двустороннего торгово-экономического сотрудничества, затронут также ряд международных тем, сообщается на сайте Кремля.



«В продолжение беседы Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», - сообщает пресс-служба Кремля.



«Затронут также ряд международных тем», отмечается в сообщении.



На фото (источник – сайт Кремля, октябрь 2024) – Владимир Путин в Казани с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом российско-турецких переговоров