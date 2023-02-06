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В мире     06.02.2023 11:17

Путин: Россия готова оказать необходимую помощь в связи с землетрясением в Турции

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Теги:  Путин  Турция  землетрясение  соболезнование 

6 февраля, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами землетрясения и заявил, что Россия готова оказать необходимую помощь, говорится в тексте телеграммы опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи», - говорится в телеграмме.

В результате землетрясения в Турции 284 человека погибли, пострадали 2323. Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах , в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

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Теги: 
Путин  Турция  землетрясение  соболезнование 

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