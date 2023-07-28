29 июля — Mossovetinfo.ru — Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, - ранее был фактически согласован проект мирного договора с Украиной, "но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей, - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге вечером 28 июля. Стенограмма опубликована на сейте Президента России
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Далее, — фрагмент стенограммы встречи с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике:
ПУТИН: Начнём нашу вечернюю часть работы. Я очень рад вас видеть. Как и договорились, поговорим о вопросах и проблемах, связанных с конфликтом на Украине.
В ходе нашей предыдущей, июньской, встречи здесь же, в Санкт-Петербурге, мы с вами подробно обсудили ситуацию, приведшую к возникновению конфликта, и обменялись мнениями по поводу путей возможного урегулирования. Президент Южно-Африканской Республики господин Рамафоза как один из соавторов африканской мирной инициативы озвучил содержащиеся в ней конкретные предложения. Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения. Мы относимся к этому очень серьёзно и с большим вниманием.
Надеюсь, что вы, уважаемые коллеги, хорошо понимаете природу и истоки этого кризиса – во всяком случае, мы старались донести наше видение этой проблемы. Считаем, что проблема возникла не вчера, была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали всё, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности Российской Федерации, для нанесения ущерба российским позициям в мире да и для подрыва нашей государственности. Я говорю это с полным основанием. Это первое.
Второе, на что хотел бы обратить внимание. Сегодня в начале нашей дискуссии Председатель Афросоюза сказал слова, на которые я обратил внимание, я их сейчас процитирую. Я сразу на них не отреагировал, но я их записал. Вы сказали, уважаемый коллега, что «мы против госпереворотов». И я с этим полностью согласен, мы тоже. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, – это как раз госпереворот на Украине в 2014 году. Это был именно государственный антиконституционный вооружённый кровавый переворот, который западные страны активно поддержали, при этом пренебрегли всякими нормами международного права и прямо, публично сказали о том, что они поддержали этот госпереворот, даже называли сумму, которую они на это истратили, – без всякого стеснения.
Но я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта. И мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию. А если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось, конечно.
Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи. Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счёт других.
Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединённых Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действовали в полном соответствии с Уставом ООН. После госпереворота в 2014 году украинские власти начали боевые действия, по сути, против части своего народа, применяя авиацию, тяжёлую технику, танки против тех, кто не согласился с государственным переворотом, поддержанным Западом в 2014 году. Таким образом, Запад и начал войну на Украине. Именно так всё и было, и отрицать это невозможно.
Мы со своей стороны сделали всё, чтобы урегулировать этот кризис мирным путём, подписав, поучаствовав в подписании так называемых Минских соглашений, которые киевские власти пустили под откос, не выполнили из этих договорённостей при поддержке Запада ничего, вообще ничего не сделали. И более того, позднее объявили о том, что они и не будут выполнять эти соглашения.
Мы были вынуждены признать независимость отдельных территорий – а мы в течение восьми лет не признавали независимость этих вновь образованных республик, восемь лет пытались добиться мирного урегулирования. Итак, мы признали независимость, подписали с этими вновь образованными государствами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи – всё в рамках Устава ООН – и в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи, и это в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Никаких нарушений Устава ООН здесь нет.
Но наши западные партнёры подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны, и в конечном итоге ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как они действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН. Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то – в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы права.
Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров. И ваш подход, и ваши идеи по урегулированию, как я уже сказал, мы внимательным образом рассмотрели.
Это, к слову, перекликается и с положениями представленного в феврале Китайской Народной Республикой мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины. Но в то же время, и это тоже хорошо известно, киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел Президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога.
Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договорённостей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне.
Конечно, я сейчас не буду говорить о деталях того, о чём мы договаривались, наверное, это будет не очень корректно. Но напомню – не все это знают, а мы-то знаем хорошо, – что Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде Советского Союза на основе Декларации о независимости, а в этой декларации чёрным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством, и для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад стал втягивать Украину в НАТО – нам не очень понятно.
Именно это и создаёт, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности, потому что продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо.
Есть и другие вопросы, требующие урегулирования. Но об этом мы можем, конечно, поговорить поподробнее в закрытой части нашей встречи.
Благодарю вас за внимание.