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В мире     28.07.2023 13:52

Путин: Россия рассматривает инициативы африканских государств по решению украинского кризиса

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Теги:  Саммит Россия – Африка  Путин  украинский кризис  инициативы 

28 июля — Mossovetinfo.ru — Россия с уважением относится к инициативам африканских государств по вопросам решения украинского кризиса и внимательно их рассматривает, - сказал Президент РФ Владимир Путин выступая 28 июля в Санкт-Петербурге на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

"Хотел бы отметить и то, что на наших глазах Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая да и экономическая роль растёт в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придётся считаться.

Возьмём, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны её первоочередных интересов.

Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем.", - сообщает сайт Президента России в опубликованной стенограмме пленарного заседания.

Фото: сайт Президента РФ


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Теги: 
Саммит Россия – Африка  Путин  украинский кризис  инициативы 

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