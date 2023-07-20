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В мире
28.07.2023, 13:52
Путин: Россия рассматривает инициативы африканских государств по решению украинского кризиса
28 июля — Mossovetinfo.ru — Россия с уважением относится к инициативам африканских государств по вопросам решения у...
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В мире
23.07.2023, 16:47
Лукашенко: бойцы "Вагнера" хотят "сходить на экскурсию" в Польшу
23 июля — Mossovetinfo.ru — 23 июля, Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Президентом России Владими...
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В мире
20.07.2023, 13:33
Си Цзиньпин провел встречу с Генри Киссинджером
20 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине пр...