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В мире     04.07.2024 08:47

Путин участвует в открывающемся в Астане саммите ШОС

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Теги:  Путин  Астана  саммит  ШОС 

4 июля — Mossovetinfo.ru — Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально открывается в Астане. Участие в нем принимает и президент России Владимир Путин, передает корреспондент ТАСС.

Также среди присутствующих - лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, врио президента Ирана Мохаммад Мохбер, премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Традиционно в саммите задействованы главы постсоветских стран, стоящих у истоков ШОС: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В Астану приехал и президент Белоруссии Александр Лукашенко - на мероприятии его стране предоставят статус полноправного члена организации.

На заседании подведут итоги работы ШОС в 2023-2024 годах, обсудят дальнейшее укрепление организации, продвижение сотрудничества в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Также главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам саммита будет подписано 24 документа, центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС.

Накануне в Астане на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Фото - сайт Кремля

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Теги: 
Путин  Астана  саммит  ШОС 

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