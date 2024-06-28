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В мире
04.07.2024, 08:47
Путин участвует в открывающемся в Астане саммите ШОС
4 июля — Mossovetinfo.ru — Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально открывается в Астане. Учас...
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В мире
01.07.2024, 10:06
Партия Марин ле Пен победила в первом туре выборов во Франции с 33,15% голосов
1 июля — Mossovetinfo.ru — Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентск...
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В мире
28.06.2024, 12:28
CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
28 июня — Mossovetinfo.ru — По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему ...