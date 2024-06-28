4 июля — Mossovetinfo.ru — Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально открывается в Астане. Учас...

1 июля — Mossovetinfo.ru — Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентск...

28 июня — Mossovetinfo.ru — По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему ...