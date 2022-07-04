4 июля, Mossovetinfo.ru - В этом году Президент РФ Владимир Путин на этот раз не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости, заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс"
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"Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", - сказал Песков журналистам в понедельник. "Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания", - пояснил пресс-секретарь.
Напомним, что 28 марта 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, призвал избегать действий и риторики вокруг Украины, ведущих к эскалации. «Я думаю, что нам нужна деэскалация
. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», - сказал генсекретарь ООН.
4 июля 2016 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Соединённых Штатов Америки Бараку Обаме
по случаю национального праздника Соединённых Штатов – Дня независимости
.
«История российско-американских отношений подтверждает, что, действуя на равноправной партнёрской основе и уважая законные интересы друг друга, мы способны успешно решать самые сложные международные проблемы на благо народов обеих стран и всего человечества», – отметил глава Российского государства.
Также Президент России выразил уверенность, что позитивный опыт прошлого будет способствовать возвращению диалога между Россией и США в конструктивное русло, что позволит более эффективно противостоять тем угрозам и вызовам, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.
В то же время, накануне, стало известно, что посольство США в Москве удалило свой адрес с официального сайта. Это произошло после того, как столичные власти переименовали часть Большого Девятинского переулка, в котором расположено диппредставительство, в площадь Донецкой народной республики. Теперь вместо точного адреса на сайте посольства указываются географические координаты посольства.
День Независимости — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость США от Королевства Великобритании, - празднуется в Соединённых Штатах Америки 4 июля.