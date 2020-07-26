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В мире     26.07.2020 20:21

Путин в разговоре с Зеленским: постановление Рады о местных выборах противоречащим минским соглашениям

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Теги:  Владимир Путин  Владимир Зеленский  Путин  Зеленский  Донбасс  Украина 

26 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин охарактеризовал принятое Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям. Как сообщается на сайте Кремля, об этом президент России заявил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Путин также выразил серьезную озабоченность в связи с заявлениями официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра. Президент России отметил, что позиция о безальтернативности минских договоренностей, озвученная Зеленский в ходе разговора, должна найти подтверждение в реальных действиях украинских властей.

23 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организация выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была обусловлена требованиями, которые прямо противоречат минскому «Комплексу мер». Она отметила, то Ввих числе восстановление украинского конституционного строя и порядка в Донбассе а также восстановление контроля Украины на границе с Россией.


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Теги: 
Владимир Путин  Владимир Зеленский  Путин  Зеленский  Донбасс  Украина 

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