Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

19 декабря — Mossovetinfo.ru — России перед встречей в американском Анкоридже было сделано предложение пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти, заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.



«На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований.



На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны, - сказал Путин.



Американский лидер Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению украинского конфликта и делает это абсолютно искренне, также заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года».