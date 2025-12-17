Другие материалы
-
В мире
19.12.2025, 15:08
Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США
19 декабря — Mossovetinfo.ru — России перед встречей в американском Анкоридже было сделано предложение пойти на ком...
-
В мире
18.12.2025, 10:56
Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседа...
-
В мире
17.12.2025, 05:52
Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры попавшие под санкции в Венесуэле
17 декабря — Mossovetinfo.ru — «Полностью и безоговорочно заблокировать все нефтяные танкеры, подпадающие под санкц...