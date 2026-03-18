В мире     22.03.2026 10:07

Трамп дал Ирану 48 часов на решение по Ормузскому проливу

Теги:  Иран  США  Трамп  угрозы  энергетика  нефть  Ормузский пролив 

22 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп в конце субботы пригрозил нанести удар по электростанциям Ирана, если страна не откроет Ормузский пролив для коммерческого судоходства, сообщает Bloomberg.

Трамп заявил в социальных сетях в посте, что он «нанесет удар и уничтожит» иранские электростанции, начав с самой крупной, если Иран не откроет пролив в течение 48 часов.

Из-за этих угроз поставки товаров через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, практически прекратились.

Комментарии Трампа на его платформе Truth Social ознаменовали резкий скачок в риторике президента США по поводу Ормузского пролива. Это произошло на следующий день после того, как он заявил, что подумывает о «сворачивании» военной операции и что ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе ляжет на страны, зависящие от судоходства через этот коридор.

В пятницу международный эталонный фьючерс на нефть марки Brent закрылся на отметке $112,19.

По данным Bloomberg, в Иране работают 98 электростанций, использующих природный газ. Среди крупнейших — парогазовая электростанция «Дамаванд» к юго-востоку от Тегерана, электростанция «Рамин» к северу от Ахваза и электростанция «Керман» в Чатруде.

Другие материалы

Лента новостей

15:52 В России Банк России снизил ключевую ставку до 15%

10:01 Город (Москва и область) Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке от имени портала мэра Москвы

20:11 В мире Вашингтон снимает санкции с Минфина, ряда банков и компаний Беларуссии

17:30 Власть Свыше 7 млн человек обратились в органы прокуратуры в 2025 году – Путин

Актуальные материалы

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

07:10 В России К усилению мер наказания коррупционерам и мигрантам призвал Бастрыкин на коллегии

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

