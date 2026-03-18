Трамп дал Ирану 48 часов на решение по Ормузскому проливу

22 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп в конце субботы пригрозил нанести удар по электростанциям Ирана, если страна не откроет Ормузский пролив для коммерческого судоходства, сообщает Bloomberg.



Трамп заявил в социальных сетях в посте, что он «нанесет удар и уничтожит» иранские электростанции, начав с самой крупной, если Иран не откроет пролив в течение 48 часов.



Из-за этих угроз поставки товаров через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, практически прекратились.



Комментарии Трампа на его платформе Truth Social ознаменовали резкий скачок в риторике президента США по поводу Ормузского пролива. Это произошло на следующий день после того, как он заявил, что подумывает о «сворачивании» военной операции и что ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе ляжет на страны, зависящие от судоходства через этот коридор.



В пятницу международный эталонный фьючерс на нефть марки Brent закрылся на отметке $112,19.



По данным Bloomberg, в Иране работают 98 электростанций, использующих природный газ. Среди крупнейших — парогазовая электростанция «Дамаванд» к юго-востоку от Тегерана, электростанция «Рамин» к северу от Ахваза и электростанция «Керман» в Чатруде.