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В мире     31.08.2018 20:47

Путин о гибели Захарченко: те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта

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Теги:  Владимир Путин. Мария Захарова  Александр Захарченко  МИД  СК РФ  СКР  ДНР  Донецк  Украина 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Владимир Путин выразил гсоболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

«Те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», - говорится в заявлении Путина на сайте Кремля.

Президент отметил, что некоторые делают ставку на дестабилизацию ситуации, но «этого у них не получится».

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в одном из кафе Донецка. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что есть все основания полагать, что за убийством Захарченко стоит киевский режим».

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Теги: 
Владимир Путин. Мария Захарова  Александр Захарченко  МИД  СК РФ  СКР  ДНР  Донецк  Украина 

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