11 октября. Mossovetinforu – Пять российских компаний попали в список 500 лучших работодателей, составленный журналом Forbes.



На 117-е место эксперты журнала поставили Московскую биржу. «Сургутнефтегаз» занял 167-е место, Объединенная авиастроительная корпорация заняла 278-е место. Компания «Аэрофлот» заняла в рейтинге 341-е место, «Лукойл» - 450-е место.



Тройку лучших работодателей в мире составили холдинг Alphabet, а также корпорации Microsoft и Apple.