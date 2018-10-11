11 октября. Mossovetinforu – Пять российских компаний попали в список 500 лучших работодателей, составленный журналом Forbes.
На 117-е место эксперты журнала поставили Московскую биржу. «Сургутнефтегаз» занял 167-е место, Объединенная авиастроительная корпорация заняла 278-е место. Компания «Аэрофлот» заняла в рейтинге 341-е место, «Лукойл» - 450-е место.
Тройку лучших работодателей в мире составили холдинг Alphabet, а также корпорации Microsoft и Apple.
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