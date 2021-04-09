Ракета с кораблем «Ю. А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Ю.А.Гагарин» стартовала с космодрома Байконур и вывела корабль на околоземную орбиту.



Запуск произведен в преддверии 60-летнего юбилея полета Гагарина в космос. Космический корабль доставит на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая.



Корабль «Ю.А.Гагарин» должен состыковаться с МКС около 14:00 по московскому времени.



В настоящее время на МКС находится международный экипаж, в который входят россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.