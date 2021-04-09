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11:40 В мире Ракета с кораблем «Ю. А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур
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08:43 Город (Москва и область) Территории возле трех станций МЦД благоустроят к лету
18:27 Общество В Москве 7-8 апреля ожидается ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер
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