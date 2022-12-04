Решение ЕС о введении потолка цен на нефть из России в $60 опубликовано

4 декабря. Mossovetinfo.ru - В официальном журнале ЕС опубликовано Решение о введении с 5 декабря потолка цен на нефть из России в $60 за баррель. В документе ЕС говорится, что она должна быть минимум на 5% ниже рыночной.



«Для достижения целей ограничения цен, включая его способность снижать доходы России от продажи нефти, предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством», — говорится в публикации. Допускается оказание услуг судам, перевозящим энергоноситель, в том числе страхования, если цена нефти не превышает $60 за баррель.



Механизм потолка цен, говорится в решении ЕС, будет пересматриваться каждые два месяца начиная с середины января 2023 года.



Ранее российские власти заявляли что Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов.



Ожидается что за день до начала действия европейского эмбарго и потолка цен на российскую нефть, представители России и ОПЕК проведут встречу, чтобы обсудить ситуацию на рынке.