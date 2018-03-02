Решение США об антидемпинговых пошлинах на алюминий вызвало протест Еврокомиссии, Китая, Канады

2 марта, Mossovetinfo.ru - Обещание президента США Дональд Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме в четверг ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали вызвало протест Еврокомиссии, Китая, Канады. Агентство Bloomberg сообщило, что пошлины на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%.



«Мы введем тарифы на импорт стали и на импорт алюминия, - заявил Трамп топ-менеджерам. - Впервые за долгое время у вас будет защита». Соответствующий указ будет подписан на следующей неделе сообщило Bloomberg.



глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности» решение президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт в США стали и алюминия. Он подчеркнул, что этот шаг вызывает «сожаление» и «не имеет никакого оправдания с точки зрения национальной безопасности». Заявление главы ЕК приводит Reuters.



В то же время канадский министр иностранных дел Христя Фриланд, заявила, что если США введут пошлины на поставку алюминия и стали из Канады, то с ее стороны могут последовать ответные меры.



Ранее Министерство коммерции Китая выразило недовольство в связи с решением США ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР, подчеркнув, что примет меры для защиты своих интересов.