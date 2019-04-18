18 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 50% украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине, следует из данных опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».



За Порошенко готовы отдать свои голоса 19% опрошенных. Еще столько же респондентов не определились со своим выбором, а 10% не собираются идти на выборы.



Принять участие в голосовании собирается около 80% респондентов. Среди тех, кто твердо собирается идти на выборы, рейтинг Зеленского еще выше – за него готовы проголосовать 73%, против 27% у Порошенко.



По данным опроса, Зеленский обгоняет Порошенко в центральных, южных и восточных регионах страны. В западных регионах их позиции примерно равны.



Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.