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В мире     18.04.2019 16:06

Рейтинг Зеленского более чем вдвое превышает рейтинга Порошенко - опрос

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Теги:  Украина  выборы  Владимир Зеленский  Петр Порошенко  рейтинги  опросы 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 50% украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине, следует из данных опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

За Порошенко готовы отдать свои голоса 19% опрошенных. Еще столько же респондентов не определились со своим выбором, а 10% не собираются идти на выборы.

Принять участие в голосовании собирается около 80% респондентов. Среди тех, кто твердо собирается идти на выборы, рейтинг Зеленского еще выше – за него готовы проголосовать 73%, против 27% у Порошенко.

По данным опроса, Зеленский обгоняет Порошенко в центральных, южных и восточных регионах страны. В западных регионах их позиции примерно равны.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.


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Теги: 
Украина  выборы  Владимир Зеленский  Петр Порошенко  рейтинги  опросы 

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