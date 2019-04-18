18 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 50% украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине, следует из данных опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
За Порошенко готовы отдать свои голоса 19% опрошенных. Еще столько же респондентов не определились со своим выбором, а 10% не собираются идти на выборы.
Принять участие в голосовании собирается около 80% респондентов. Среди тех, кто твердо собирается идти на выборы, рейтинг Зеленского еще выше – за него готовы проголосовать 73%, против 27% у Порошенко.
По данным опроса, Зеленский обгоняет Порошенко в центральных, южных и восточных регионах страны. В западных регионах их позиции примерно равны.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.
16:31 Общество Дмитрия Быкова доставят на лечение из Уфы в Москву
16:06 В мире Рейтинг Зеленского более чем вдвое превышает рейтинга Порошенко - опрос
14:39 В России Forbes опубликовал очередной рейтинг 200 богатейших людей России
13:50 В мире Россия расширила санкции против Украины
12:52 Общество Дмитрий Быков находится в стабильно тяжелом состоянии
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»