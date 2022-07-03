 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     03.07.2022 09:53

Режим ЧП из-за беспорядков введен с 3 июля по 2 августа на северо-западе Узбекистана

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Узбекистан  беспорядки  ЧП 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Режим чрезвычайного положения из-за беспорядков введен президентом страны с с 3 июля по 2 августа на северо-западе Узбекистана, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Массовые протесты прошли в Республике Каракалпакия из-за поправок в законы страны.

«В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка ввести на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года.

2. Ввести на территории Республики Каракалпакстан на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут», - отмечается в Указе Президента о введении чрезвычайного положения.

Создана комендатура территории Республики Каракалпакстан, комендантом территории назначен командующий Национальной гвардией Республики Узбекистан.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Узбекистан  беспорядки  ЧП 

Возврат к списку

Лента новостей

09:53 В мире Режим ЧП из-за беспорядков введен с 3 июля по 2 августа на северо-западе Узбекистана

13:37 Мнения Рост цен на нефть до $380 за баррель допустил JPMorgan

06:26 Происшествия В Хургаде акула откусила руку и ногу туристке

12:35 В России ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

10:25 В России В России отменяются все коронавирусные ограничения – Роспотребнадзор

Актуальные материалы

12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

13:51 Власть Как будет работать новый закон об иноагентах

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru