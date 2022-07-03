Режим ЧП из-за беспорядков введен с 3 июля по 2 августа на северо-западе Узбекистана

3 июля. Mossovetinfo.ru – Режим чрезвычайного положения из-за беспорядков введен президентом страны с с 3 июля по 2 августа на северо-западе Узбекистана, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.



Массовые протесты прошли в Республике Каракалпакия из-за поправок в законы страны.



«В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка ввести на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года.



2. Ввести на территории Республики Каракалпакстан на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут», - отмечается в Указе Президента о введении чрезвычайного положения.



Создана комендатура территории Республики Каракалпакстан, комендантом территории назначен командующий Национальной гвардией Республики Узбекистан.