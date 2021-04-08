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В мире     08.04.2021 19:42

РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V».

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Теги:  Словакия  коронавирус  COVID-19  вакцина  РФПИ  Спутник V 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть полученную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» чтобы использовать ее в других странах, сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Поводом для обращения стали многочисленные нарушения контракта словацкой стороной.

Сообщается, что словацкий регулятор лекарственных средств в нарушение контракта «провел испытания "Спутник V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны».

Кроме того, по мнению РФПИ словацкий регулятор запустил компанию дезинформации о российской вакцине, и в дальнейшем планирует провокации в отношении российского препарата.

В марте Словакия закупила партию вакцины «Спутник V», однако это решение спровоцировало в стране политический кризис. Инициаторами закупки были бывший премьер-министр Игорь Матович и бывший глава Минздрава Словакии Марек Крайчи.

Однако это решение было принято втайне от партнеров по правящей коалиции. Правые партии заявили, что в Словакии нельзя использовать «Спутник V», так как российская вакцина не имеет регистрации европейского регулятора ЕМА. Матович назвал такую позицию неуважением к гражданам страны, которые умирают из-за недостатка вакцин от коронавируса.

В результате, вначале в отставку был отправлен Крайчи, следом за ним, свой пост покинул и Матович.

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами (государственный регулятор страны) заявил, что производитель «Спутника V» не представил ему доказательства безопасности и эффективности вакцины, на основе которых он может принять экспертное заключение о ее качестве. В РФПИ эту информацию опровергли.

Кроме того, словацкий регулятор заявил, что поставленная вакцина не соответствует характеристикам, описанным в медицинском журнале The Lancet. Разработчик вакцины НИЦ имени Гамалеи назвал это заявление фейком.

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Теги: 
Словакия  коронавирус  COVID-19  вакцина  РФПИ  Спутник V 

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