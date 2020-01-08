8 января. Mossovetinfo.ru – Росавиация направила в авиакомпании рекомендации не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов.



В пресс-службе ведомства сообщили, что рекомендации даны в связи с информацией о существенных рисках для безопасности полетов.