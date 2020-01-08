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В мире     08.01.2020 12:25

Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов

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Теги:  Росавиация  самолеты 

8 января. Mossovetinfo.ru – Росавиация направила в авиакомпании рекомендации не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов.

В пресс-службе ведомства сообщили, что рекомендации даны в связи с информацией о существенных рисках для безопасности полетов.


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Теги: 
Росавиация  самолеты 

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