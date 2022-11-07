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В мире     07.11.2022 11:52

Рособоронэкспорт представит лучшие российские разработки для ВВС и ПВО на авиасалоне Airshow China 2022

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Теги:  Рособоронэкспорт  выставка  Китай 

7 ноября. Mossovetinfo.ru - АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит лучшие российские образцы авиационной, вертолетной техники и современные авиационные средства поражения на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2022. Авиасалон пройдет с 8 по 13 ноября в г. Чжухай, Китай. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".

На своем стенде на Airshow China 2022 Рособоронэкспорт предложит полный спектр образцов российской военной авиации от предприятий Ростеха. Подробная информация о выставке опубликована на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Помимо образцов российских техники и вооружения, Рособоронэкспорт предложит современные решения для обучения и подготовки личного состава.

Фото представлены пресс-службой Рособоронэкспорт.


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Теги: 
Рособоронэкспорт  выставка  Китай 

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