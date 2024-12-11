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В мире     13.12.2024 13:07

Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

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Теги:  Россия  Путин  Украина  пресс-секретарь президента  Песков  СВО  украинский кризис  мир  условия 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА«Новости».

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.

Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, с учетом этой авантюры, разговаривать с Украиной Россия не будет.

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Теги: 
Россия  Путин  Украина  пресс-секретарь президента  Песков  СВО  украинский кризис  мир  условия 

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