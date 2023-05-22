24 мая — Mossovetinfo.ru — Россия готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован, — неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое, — многополярный мир и система единой неделимой безопасности должны прийти на смену дискриминационной модели развития, — последние мировые кризисы спровоцированы Западом, заявил 24 мая 2023 г. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Видеообращение распространено пресс-службой Кремля
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ИА МОССОВЕТ публикует полный текст (стенограмму) указанного видеообращения:
В.Путин: Уважаемые коллеги!
Приветствую всех участников 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
За прошедшие годы ваше регулярное общение, обмен опытом и оценками доказали свою востребованность, содействовали решению ключевых вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности, стратегической стабильности.
Ваша нынешняя повестка также весьма насыщенна и значима. Прежде всего вам предстоит обсудить ситуацию в мире и перспективы её развития, проанализировать наиболее актуальные современные угрозы, и среди них – международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, транснациональная преступность и нелегальная миграция. И конечно, вопросы, касающиеся продовольственной и информационной безопасности.
Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряжённости, накапливается негативный груз конфликтов, народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов.
Такое положение дел прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать своё доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств. Всё это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов.
Россия убеждена, что такому разрушительному курсу, политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития. И здесь прежде всего необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнёрства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновлённой Концепции внешней политики России.
Не раз говорил и вновь подчеркну: наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество.
Высоко ценим то, что у России много партнёров в разных регионах и на разных континентах, искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки и будем их всемерно укреплять.
Уверен, что сообща мы добьёмся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое.
Рассчитываю, что ваша встреча будет конструктивной и плодотворной, позволит наметить новые формы и направления практического сотрудничества на благо наших стран и народов в интересах мира и стабильности на планете.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.
Благодарю вас за внимание.