1 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.



Страны разработают План мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Белоруссии.

