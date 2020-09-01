1 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.
Страны разработают План мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Белоруссии.
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