10 августа. Mossovetinfo.ru – Россия и Кипр утвердили поправки в налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщил в своем микроблоге в Twitter кипрский министр Константинос Петридес.
Как сообщает издание «Газета.ру», информацию о том, что договоренность достигнута подтвердили и в российском Минфине. Новое соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что Россия выйдет из договора с Кипром о двойном налогообложении, так как российский Минфин не смог договориться с кипрскими коллегами о повышении налога на выводимые в офшоры средства до 15%.
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