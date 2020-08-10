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В мире     10.08.2020 16:28

Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение

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Теги:  Россия  Кипр  договор  налоги 

10 августа. Mossovetinfo.ru – Россия и Кипр утвердили поправки в налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщил в своем микроблоге в Twitter кипрский министр Константинос Петридес.

Как сообщает издание «Газета.ру», информацию о том, что договоренность достигнута подтвердили и в российском Минфине. Новое соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из договора с Кипром о двойном налогообложении, так как российский Минфин не смог договориться с кипрскими коллегами о повышении налога на выводимые в офшоры средства до 15%.


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Теги: 
Россия  Кипр  договор  налоги 

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