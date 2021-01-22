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В мире     22.01.2021 11:27

Россия и Венгрия заключили контракт на поставку в Венгрию вакцины «Спутник V»

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Теги:  Россия  Венгрия  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  контракт 

22 января. Mossovetinfo.ru – Россия и Венгрия подписали контракт о поставке в Венгрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подписанию контракта предшествовала кропотливая работа, в ходе которой представители Венгрии посетили институт Гамалеи, в котором была создана вакцина, а также ознакомились с результатами клинических испытаний.

Днем ранее стало известно, что Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Теги: 
Россия  Венгрия  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  контракт 

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