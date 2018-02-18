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В мире     18.02.2018 08:51

Россия направила Украине ноту протеста в связи с погромом в здании Россотрудничества

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Теги:  Украина  Россотрудничество  нота  протест  нападение 

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - -  Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста в связи происшедшим 17 февраля погромом в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ на Украине.

«Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем»,— говорится ноте.

Между тем 18 февраля ожидается новое нападение.

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Теги: 
Украина  Россотрудничество  нота  протест  нападение 

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