11 ноября. Mossovetinfo.ru – Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по потреблению алкоголя на душу населения, составленном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает РИА Новости.
Первое место рейтинга заняла Литва, где ежегодное потребление алкоголя на душу населения составляет 12,3 литра. На втором месте Австрия (11,8 литра), третье-четвертое место поделили Франция и Чехия (11,6 литра). В пятерку вошел также Люксембург (11,3 литра).
Шестое место рейтинга разделили Латвия и Ирландия, жители которых потребляют в среднем 11,2 литра алкоголя ежегодно. На седьмом месте Россия и Венгрия, жители которых потребляют в год в среднем 11,1 литра алкоголя. В десятку вошли также Германия (10,8 литра), Португалия (10,7 литра) и Польша (10,6 литра).
Наименее пьющими странами стали Индонезия, Турция, Израиль, Индия и Коста-Рика.
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