Другие материалы
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В мире
24.05.2023, 07:23
Россия против заморозки конфликта на Украине и будет добиваться поставленных целей СВО — представитель Кремля
24 мая — Mossovetinfo.ru — Россия разделяет позицию Запада о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен и ...
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В мире
22.05.2023, 18:12
Поддержать Эрдогана во втором туре выборов президента Турции призвал кандидат, занявший третье место в первом туре
22 мая — Mossovetinfo.ru — Экс-кандидат в президенты Турции от альянса АТА (Альянс предков) Синан Оган заявил в понеде...
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В мире
22.05.2023, 17:44
Президент Белорусии Лукашенко помиловал оппозиционера Протасевича
22 мая — Mossovetinfo.ru — Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией популярного Telegram-кан...