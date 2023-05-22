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В мире     24.05.2023 07:23

Россия против заморозки конфликта на Украине и будет добиваться поставленных целей СВО — представитель Кремля

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Теги:  Россия  Украина  конфликт  заморозка  СВО  цели  Кремль  Запад  Песков 

24 мая — Mossovetinfo.ru — Россия разделяет позицию Запада о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен и будет добиваться обеспечения своих интересов или посредством СВО или иными доступными средствами, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента назвал преждевременным говорить о том, какой из предложенных разными странами планов мирного урегулирования украинского конфликта для России предпочтительнее и есть ли у нее свой вариант подобного плана.

"Пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. Специальная военная операция продолжается", - сказал он.

О переговорах с Киевом сейчас вряд ли может идти речь, "потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены" властями самой Украины, отметил Песков.

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Теги: 
Россия  Украина  конфликт  заморозка  СВО  цели  Кремль  Запад  Песков 

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