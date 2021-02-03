Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией, соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Сообщается, что железнодорожное сообщение будет возобновлено на взаимной основе с 8 февраля. Запускаются поезда по маршруту Минск-Москва-Минск. Кроме того, поезда Москва - Калининград и Санкт-Петербург - Калининград будут иметь остановку в Минске. В настоящее время поезда из Калининграда, следующие в Россию, проходят Белоруссию без посадки и высадки пассажиров на территории страны.



Железнодорожное сообщение с другими странами было временно приостановлено в России весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.