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В мире     03.02.2021 15:18

Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией

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Теги:  железные дороги  Белоруссия  сообщение 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией, соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Кабмина.

Сообщается, что железнодорожное сообщение будет возобновлено на взаимной основе с 8 февраля. Запускаются поезда по маршруту Минск-Москва-Минск. Кроме того, поезда Москва - Калининград и Санкт-Петербург - Калининград будут иметь остановку в Минске. В настоящее время поезда из Калининграда, следующие в Россию, проходят Белоруссию без посадки и высадки пассажиров на территории страны.

Железнодорожное сообщение с другими странами было временно приостановлено в России весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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Теги: 
железные дороги  Белоруссия  сообщение 

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