11 мая. Mossovetinfo.ru – Россия вышла на третье место в мире по числу людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, следует из анализа официальных данных стран, по числу заразившихся.



На 11 мая в России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, Россия обошла Великобританию, где выявлено 219 183 случая заражения, и Италию, в которой зафиксировано 219 070 случаев заражения.



На первом месте по числу случаев заражения находится США, где выявлено около 1,4 миллиона заразившихся. Второе место занимает Испания - 224 390 случаев заражения.



В тоже время по числу людей, умерших в результате заражения коронавирусом, Россия не входит даже в десятку.