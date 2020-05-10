12 мая. Mossovetinfo.ru – Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом, обойдя Испанию, которая еще не опубликовала данные по количеству заражений на сегодняшний день.



На 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусом. В Испании на 11 мая было выявлено 227,4 тысячи случаев заражения.



На первом месте с большим отрывом находится США, где выявлено 1,3 миллиона случаев заражения.



В пятерку стран, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, входят также Великобритания (223 тысячи случаев заражения на 11 мая) и Италия (219 тысяч случаев заражения на 11 мая).