Другие материалы
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В мире
12.05.2020, 13:28
Россия вышла на второе место в мире по выявленным случаям коронавируса
12 мая. Mossovetinfo.ru – Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом, обойдя Испанию, которая еще не опубликовала данные по количеству заражений на сегодняшний день. ...
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В мире
11.05.2020, 12:25
Россия вышла на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
11 мая. Mossovetinfo.ru – Россия вышла на третье место в мире по числу людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, следует из анализа официальных данных стран, по числу заразившихся. На 11...
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В мире
10.05.2020, 16:58
МИД России возмущен попытками США переписать историю победы над нацизмом
10 мая. Mossovetinfo.ru – МИД России на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил возмущение попытками США переписать историю победы над нацизмом. В канун 75-летия побе...