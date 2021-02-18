Россия вышлет эстонского дипломата

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия вышлет из страны эстонского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Эстонии российского дипломата, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Захарова напомнила, что недавно приведенное к присяге правительство Эстонии выслало из страны российского дипломата. Представитель МИД РФ выразила мнение, что таким образом новый кабмин Эстонии хотел продемонстрировать свою лояльность Вашингтону и Брюсселю.



При этом, Захарова подчеркнула, что эстонские власти объявили persona non grata сотрудника посольства, который занимался вопросами культуры и образования, то есть теми областями, в которых между Россией и Эстонией еще сохраняется сотрудничество.



В ответ российский МИД вызвал эстонского посла в Москве. По словам Захаровой, ему был выражен решительный протест в связи с безосновательной высылкой российского дипломата, а также было объявлено об ответной высылке одного из дипломатов эстонского посольства.