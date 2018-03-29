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В мире     29.03.2018 20:49

Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

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Теги:  МИД РФ  США  дипломаты 

29 марта. Mossovetinfo.ru – МИД России объявил персонами нон грата 60 дипломатов США: 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.

В заявлении МИД РФ говорится, что решение принято исходя из принципа взаимности. Они должны покинуть Россию до 5 апреля.

Кроме того, принято решение о закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны освободить здание не позднее 31 марта.

26 марта США заявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов. Решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.


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Теги: 
МИД РФ  США  дипломаты 

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