29 марта. Mossovetinfo.ru – МИД России объявил персонами нон грата 60 дипломатов США: 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.
В заявлении МИД РФ говорится, что решение принято исходя из принципа взаимности. Они должны покинуть Россию до 5 апреля.
Кроме того, принято решение о закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны освободить здание не позднее 31 марта.
26 марта США заявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов. Решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
20:49 В мире Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
17:41 Происшествия Трое из 67 пропавших без вести после пожара в Кемерово оказались живы
17:22 Город (Москва и область) Москвичи решили не менять названия линий метро
16:35 В мире Бригада российских арбитров будет работать на матчах ЧМ-2018
15:31 Город (Москва и область) В киносети «Москино» к ЧМ-2018 покажут фильмы о футболе
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро
12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю