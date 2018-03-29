29 марта. Mossovetinfo.ru – МИД России объявил персонами нон грата 60 дипломатов США: 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.



В заявлении МИД РФ говорится, что решение принято исходя из принципа взаимности. Они должны покинуть Россию до 5 апреля.



Кроме того, принято решение о закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны освободить здание не позднее 31 марта.



26 марта США заявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов. Решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.