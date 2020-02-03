3 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива, следует из данных исследования РИА Новости.



В абсолютных ценах без привязки к зарплате самое дешевое топливо в Европе в Казахстане – в пересчете на рубли один литр 95-го бензина стоит 27,7 рубля. В России литр 95-го бензина обойдется в 45,8 рубля. Третье место занимает Белоруссия. При этом, самый дорогой бензин в Нидерландах – 1 литр там обойдется в пересчете на рубли в 117,7 рублей.



Похожая ситуация и с дизельным топливом. Наиболее дешевы оно является в Казахстане – 44,8 рубля за литр. В России литр дизельного топлива обойдется в 48 рублей. Самое дорогое дизельное топливо в Швеции – 109 рублей за литр. Также, более 100 рублей за литр дизельное топливо стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.



В то же время, в рейтинге доступности топлива для населения из расчета среднемесячных зарплат, Россия занимает лишь 17-е место. На среднемесячную зарплату россиянин может купить около 884 литров 95-го бензина.



Первое место в рейтинге занимает Люксембург - около 2,8 тысячи литров бензина. В пятерку стран с самым доступным топливом входят также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. – от 1,9 до 2,2 тысячи литров бензина на среднюю зарплату.



Последнее место в рейтинге занимает Украина. Несмотря на достаточно низкую стоимость топлива, на среднюю зарплату жители Украины могут приобрести всего 311 литров бензина.