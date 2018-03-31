Россия запрашивает Лондон о причинах проверки самолёта авиакомпании «Аэрофлот» 30 марта

31 марта. Mossovetinfo.ru - Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолёта «Аэрофлота» в Лондоне 30 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.



Ранее российское посольство в Лондоне направило ноту в британский МИД с требованием предоставить объяснение причин произошедшего.



Отмечается, что в случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении борта неправомерными и оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков.



Ранее Виталий Митрофанов, капитан российского лайнера досмотренного в аэропорту Хитроу, в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, «группа людей в составе пяти-шести человек с собакой» без предъявления ордера и без возможности контролировать их деятельность зашли на борт самолета под предлогом «что им необходимо обыскать судно на предмет запрещённых предметов к перевозке».

