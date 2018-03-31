13:50 Город (Москва и область) Из-за ЧП с пассажиром прекращено движение в метро от Комсомольской до Парка культуры
12:41 В мире Россия запрашивает Лондон о причинах проверки самолёта авиакомпании «Аэрофлот» 30 марта
12:25 В мире Минтранс после проверки российского самолета в Лондоне не исключил аналогичных ответных действий
10:37 Город (Москва и область) Ограничения в движении транспорта 1 апреля в «Вербное воскресенье» - список
10:26 Происшествия Бастрыкин контролирует проверку сообщений СМИ о нарушении в Москве жилищных прав двух сестер
16:21 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список
07:51 Происшествия Задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра в Кемерово
20:49 В мире Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы