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В мире     09.04.2021 20:36

Россиянам могут запретить посещение Турции из-за коронавируса

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Теги:  туризм  Турция 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Российские власти рассматривают вопрос о введении запрета на посещение Турции, сообщает портал «Турпром» со ссылкой на источники в туристической отрасли.

Вопрос рассматривается в связи с тем, что в Турции стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Только в среду за сутки в стране коронавирусом заразились более 50 тысяч человек.

Российские туристы, которые массово посещают Турцию, рискуют заразиться сами, а также по возвращении увеличить уровень заболеваемости в России.

По прогнозам экспертов, способы предотвратить такое развитие событий рассматриваются разные. Первый вариант -ввести обязательный жесткий карантин для всех возвращающихся из Турции. Формально это не будет означать запрет на посещение Турции, но в реальности, по прогнозам экспертов, сократит его на 90%.

Второй вариант - полный запрет на продажу туров в Турцию и прекращение авиасообщения с этой страной. Такое решение полностью остановит поездки россиян в Турцию.

Рассматривается и третий вариант - обязательная вакцинация от коронавируса всех выезжающих в Турцию туристов. Также такой вариант возможен и для других стран, которые могут быть признаны опасными в эпидемиологическом отношении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 апреля поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с профильными ведомствами подготовить дополнительные меры по защите россиян от коронавируса.

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Теги: 
туризм  Турция 

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