29 августа. Mossovetinfo.ru – Тринадцать российских туристов, пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
Автобус вез 25 российских туристов из отелей курорта Белек в аэропорт. На дороге в автобус врезался грузовик, в результате чего автобус упал в оросительный канал. Среди пострадавших четверо детей в возрасте от 7 до 12 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Антальи, у троих из них незначительные ушибы и порезы. Остальные пассажиры были доставлены в аэропорт. Ростуризм также сообщил, что после оказания медицинской помощи, все пострадавшие российские туристы будут доставлены в Россию.
На место происшествия выехал сотрудник Генконсульства России. В Генконсульстве также сообщили, что находятся на связи с жандармерией и страховыми компаниями. Обстоятельства аварии выясняются.
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