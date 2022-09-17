Российских биатлонистов не допустили до участия в международных соревнованиях

17 сентября. Mossovetinfo — Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.



Также продлен запрет на участие в международных соревнованиях спортсменов из Белоруссии.



28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.



Многие спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов и сборные от соревнований, хотя юридических оснований для этого не было.