 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     17.09.2022 09:17

Российских биатлонистов не допустили до участия в международных соревнованиях

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  биатлон  конгресс  Россия  спорт  запрет 

17 сентября. Mossovetinfo — Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Также продлен запрет на участие в международных соревнованиях спортсменов из Белоруссии.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Многие спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов и сборные от соревнований, хотя юридических оснований для этого не было.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
биатлон  конгресс  Россия  спорт  запрет 

Возврат к списку

Лента новостей

09:47 В мире Россия готова передать бесплатно в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений - Путин

09:17 В мире Российских биатлонистов не допустили до участия в международных соревнованиях

10:29 Происшествия Замглавы городского округа Воскресенск осужден за получение взятки

22:22 Город (Москва и область) 18 сентября в жилых домах Москвы начнут включать отопление

11:36 Город (Москва и область) В Москве из-за сбоя приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений

Актуальные материалы

15:58 Город (Москва и область) Общая явка на муниципальные выборы в Москве составила 33,9 процента

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru