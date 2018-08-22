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В мире     22.08.2018 13:24

Россиянин задержан в Германии по подозрению в терроризме

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Теги:  ФРГ  задержание  терроризм 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Гражданин России задержан в Берлине по подозрению в подготовке теракта с применением взрывчатки, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры ФРГ.

Сообщается, что задержанному 31 год. При этом называется только его имя – Магомед-Али, фамилия задержанного не раскрывается. На квартире россиянина в Берлине проходит обыск.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, задержанный россиянин является радикальным исламистом. Теракт он готовил со своим сообщником, который был арестован ранее во Франции.


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Теги: 
ФРГ  задержание  терроризм 

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