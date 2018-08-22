22 августа. Mossovetinfo.ru – Гражданин России задержан в Берлине по подозрению в подготовке теракта с применением взрывчатки, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры ФРГ.



Сообщается, что задержанному 31 год. При этом называется только его имя – Магомед-Али, фамилия задержанного не раскрывается. На квартире россиянина в Берлине проходит обыск.



По данным Генпрокуратуры ФРГ, задержанный россиянин является радикальным исламистом. Теракт он готовил со своим сообщником, который был арестован ранее во Франции.