22 августа. Mossovetinfo.ru – Гражданин России задержан в Берлине по подозрению в подготовке теракта с применением взрывчатки, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры ФРГ.
Сообщается, что задержанному 31 год. При этом называется только его имя – Магомед-Али, фамилия задержанного не раскрывается. На квартире россиянина в Берлине проходит обыск.
По данным Генпрокуратуры ФРГ, задержанный россиянин является радикальным исламистом. Теракт он готовил со своим сообщником, который был арестован ранее во Франции.
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