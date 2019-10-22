22 октября. Mossovetinfo.ru – Российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в международных службах морского поиска и спасения.



Сообщается, что у ледокола остановился двигатель. Ледокол находится на плаву, утечки угрозы топлива нет. На борту судна находятся 33 члена экипажа.



В настоящее время к ледоколу вышли буксиры, однако из-за сильного шторма возможности буксировки пока нет.



Ледокол «Тор» был построен в финляндии в 1964 году. Судно принадлежит ФГУП «Росморпорт» и следовало из Санкт-Петербурга в российский арктический порт Сабетта в Карском море.