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В мире     22.10.2019 11:12

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

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Теги:  происшествия на воде  ледоколы  Норвегия 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в международных службах морского поиска и спасения.

Сообщается, что у ледокола остановился двигатель. Ледокол находится на плаву, утечки угрозы топлива нет. На борту судна находятся 33 члена экипажа.

В настоящее время к ледоколу вышли буксиры, однако из-за сильного шторма возможности буксировки пока нет.

Ледокол «Тор» был построен в финляндии в 1964 году. Судно принадлежит ФГУП «Росморпорт» и следовало из Санкт-Петербурга в российский арктический порт Сабетта в Карском море.


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Теги: 
происшествия на воде  ледоколы  Норвегия 

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